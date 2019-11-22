Это за гранью понимания: международная организация раскритиковала УАФ за дисквалификацию Тайсона

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Тайсон / ФК "Шахтар"

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала решение КДК УАФ о дисквалификации полузащитника "Шахтера" Тайсона на 1 матч.

Организация сделала официальное заявление, в котором выразила недовольство решением Ассоциации.

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Мы очень разочарованы решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола наказать одноматчевой дисквалификацией Тайсона. Наказание жертвы расового насилия находится за пределами понимания и играет на руку тем, кто пропагандирует такое позорное поведение,
– говорится в заявлении.

 

Видео нецензурного жеста Тайсона (видео также доступно по ссылке)

 

Что произошло на матче?Матч состоялся 10 ноября. Игру пришлось прервать из-за расистских возгласов с трибун. Оба игрока "Шахтера" Тайсон и Дентиньо покидали поле со слезами. После игры оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм.

Также "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Полиция же начала расследование этого случая.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Расизм на матче Шахтер – Динамо Расизм Динамо Шахтер
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