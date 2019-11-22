Это за гранью понимания: международная организация раскритиковала УАФ за дисквалификацию Тайсона
Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) прокомментировала решение КДК УАФ о дисквалификации полузащитника "Шахтера" Тайсона на 1 матч.
Организация сделала официальное заявление, в котором выразила недовольство решением Ассоциации.
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Мы очень разочарованы решением Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола наказать одноматчевой дисквалификацией Тайсона. Наказание жертвы расового насилия находится за пределами понимания и играет на руку тем, кто пропагандирует такое позорное поведение,
– говорится в заявлении.
Видео нецензурного жеста Тайсона (видео также доступно по ссылке)
Что произошло на матче?Матч состоялся 10 ноября. Игру пришлось прервать из-за расистских возгласов с трибун. Оба игрока "Шахтера" Тайсон и Дентиньо покидали поле со слезами. После игры оба клуба выступили с официальными заявлениями, осудив расизм.
Также "Динамо" попросило, чтобы было проведено расследование и не осуждать заранее болельщиков команды. Полиция же начала расследование этого случая.