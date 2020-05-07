24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Это ж*па: известный теннисист раскритиковал Усика и Ломаченко за фильм о дружбе с россиянами

- Читати новину українською
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский / ФТУ

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал выход российского фильма о церкви с участием боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Украинцы снялись в пропагандистском фильме, который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви. Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Стаховский в комментарии Tribuna.com заявил, что пропагандистские СМИ могут использовать фильм в своих целях.

К теме Мы один народ, – Усик и Ломаченко снялись в фильме о дружбе с россиянами

Это ж*па. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это трэш. Наши медиа разделены. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт – супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это трэш,
– считает Стаховский.

Он также ответил на высказывания Усика в интервью бывшему депутату "Партии регионов" Елене Бондаренко.

Боксер заявил, что война между Россией и Украиной из-за того, что "наши цари, наверху, чего-то не поделили".

"Кто-то сказал, что цари ссорятся, а люди умирают (цитата Усика, – Спорт24.). А какие цари? Там регулярные войска России. Если бы Путин стрелял – это одно. Но когда тысячи солдат приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области по территории Украины – это нормально?", – сказал Сергей

Также Стаховский ответил на вопрос, как объяснить ситуацию Усику и Ломаченко.

Объяснить это можно просто: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде, и все выяснено,
– отметил теннисист.

"Мы не можем их изменить, – продолжил Стаховский – они люди с мировой известностью и самые крутые боксеры в мире. Но мы их можем сейчас приравнивать к Алиеву. А в чем разница? Алиев же тоже говорил, что коронавируса не существует, что это – фигня".

Кстати Они как могут прославляют, иногда хают Украины, – известный теннисист о Усика и Ломаченко

По мнению Стаховского, если бы Усик и Ломаченко "были адекватными", это было бы в интересах Украины, ведь они популярны.

"Потому, что, если бы кто-то из них сказал: "Смотрите, люди, здесь дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние и они не знают, будет ли у них работа или их уволят. Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж о том, что происходит в стране и тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые им нужно, потому что правда другая", – резюмировал Стаховский.

Что известно о Стаховском?
Первая ракетка Украины и лидер сборной Украины по теннису. 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и всем интересном из мира спорта – читайте в разделе Спорт24.

Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс УПЦ МП Российская пропаганда Новости России РПЦ Религия Теннис Александр Усик Сергей Стаховский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов: как это было – видео
сегодня , 11:50 "Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов: как это было – видео
Михайло Гема
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
6 мая , 18:11 Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайн
Михайло Гема
Как и где можно заниматься спортом во время карантина
6 мая , 10:13 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця