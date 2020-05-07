Это ж*па: известный теннисист раскритиковал Усика и Ломаченко за фильм о дружбе с россиянами

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал выход российского фильма о церкви с участием боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Украинцы снялись в пропагандистском фильме, который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви. Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Стаховский в комментарии Tribuna.com заявил, что пропагандистские СМИ могут использовать фильм в своих целях.

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Это ж*па. Я этот фильм не смотрел и не собираюсь. Мы живем в свободной стране, где каждый может делать то, что хочет. Но это трэш. Наши медиа разделены. У нас есть каналы, которые пропагандируют, что у нас гражданский конфликт. Для них этот продукт – супер. Они его будут раскручивать и показывать. Нам нужно писать статьи, что это трэш,

– считает Стаховский.

Он также ответил на высказывания Усика в интервью бывшему депутату "Партии регионов" Елене Бондаренко.

Боксер заявил, что война между Россией и Украиной из-за того, что "наши цари, наверху, чего-то не поделили".

"Кто-то сказал, что цари ссорятся, а люди умирают (цитата Усика, – Спорт24.). А какие цари? Там регулярные войска России. Если бы Путин стрелял – это одно. Но когда тысячи солдат приезжают, когда артиллерийские академии сдают зачет, стреляя из Ростовской области по территории Украины – это нормально?", – сказал Сергей

Также Стаховский ответил на вопрос, как объяснить ситуацию Усику и Ломаченко.

Объяснить это можно просто: Энтони Джошуа бьет апперкот Усику в третьем раунде, и все выяснено,

– отметил теннисист.

"Мы не можем их изменить, – продолжил Стаховский – они люди с мировой известностью и самые крутые боксеры в мире. Но мы их можем сейчас приравнивать к Алиеву. А в чем разница? Алиев же тоже говорил, что коронавируса не существует, что это – фигня".

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По мнению Стаховского, если бы Усик и Ломаченко "были адекватными", это было бы в интересах Украины, ведь они популярны.

"Потому, что, если бы кто-то из них сказал: "Смотрите, люди, здесь дело Гандзюк сливают, потому что прокуроров переводят в подвешенное состояние и они не знают, будет ли у них работа или их уволят. Если бы они это сделали, это был бы нереальный плюс для украинской общественности, ведь они распространяли бы месседж о том, что происходит в стране и тогда нашей власти было бы сложнее говорить те вещи, которые им нужно, потому что правда другая", – резюмировал Стаховский.

Что известно о Стаховском?

Первая ракетка Украины и лидер сборной Украины по теннису. 34-летний киевлянин занимает 167 место в рейтинге ATP. Победитель пяти турниров ATP Tour (4) и Challengers (1).

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