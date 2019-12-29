Этот год добавил седины и морщин: Виталий Кличко необычно подвел итоги 2019-го – видео
Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Facebook, чем занимался в 2019 году.
Кличко вспомнил новые построенные объекты, встречи с киевлянами, конгресс WBC в Киеве и покупку нового велосипеда.
Ранее: Кличко объяснил, почему существенно увеличил расходы на Шулявский мост
Итоги 2019 года для Виталия Кличко: смотрите видео
24 канал писал, что Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение автотранспорта на новом Шулявском мосте в столице 28 декабря. Мэр Киева обещал это сделать до конца 2019 года.
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