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Этот год добавил седины и морщин: Виталий Кличко необычно подвел итоги 2019-го – видео

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Виталий Кличко / kyivcity

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе и мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Facebook, чем занимался в 2019 году.

Кличко вспомнил новые построенные объекты, встречи с киевлянами, конгресс WBC в Киеве и покупку нового велосипеда.

Ранее: Кличко объяснил, почему существенно увеличил расходы на Шулявский мост

Итоги 2019 года для Виталия Кличко: смотрите видео

24 канал писал, что Виталий Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение автотранспорта на новом Шулявском мосте в столице 28 декабря. Мэр Киева обещал это сделать до конца 2019 года.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Новости Киева Виталий Кличко Бокс
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