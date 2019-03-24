Йоханнес Бё получил Большой хрустальный глобус и четыре Малых, Пидручный в топ-20
Норвежский биатлонист Йоханнес Тингнес Бё собрал все хрустальные глобусы в рамках сезона 2018/2019.
Бё уверенно одержал победу в общем зачете, опередив россиянина Александра Логинова на 376 очков. Третье место занял Кантен Фийон-Майя.
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В активе Бё также четыре Малых хрустальных лобуса. Последний глобус норвежец получил сегодня, выиграв масс-старт.
Что касается представителей Украины, то лучшим в общем зачете оказался Дмитрий Подручный. Украинец – 18-й. Посрияла этом победа на чемпионате мира в Швеции.
Артем Прима разместился на 35 строчке. Сергей Семенов – 54-й, Артем Тищенко – 85-й, Тарас Лесюк – 93-й, а Руслан Ткаленко – 98-й.
Победу в общем зачете среди женщин завоевала итальянка Доротея Вирер. Кроме того, стали известны победители Кубка наций сборных. В мужском и женском зачете не было равных Норвегии.
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