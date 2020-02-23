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Йоханнес Бё стал чемпионом мира по биатлону, украинцы снова не попали на подиум

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Чемпионат мира по биатлону / GETTY IMAGES

В Антхольце (Италия) завершился чемпионат мира по биатлону. Последнюю гонку мирового первенства выиграл норвежец Йоханнес Бё.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Кантен Фийон-Майе (Франция)
3. Эмильен Жаклен (Франция)
...
20. Артем Прима (Украина)
23. Дмитрий Пидручный (Украина)

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Ход гонки

На первом огневом рубеже масс-старта 14 биатлонистов отработали чисто. Среди них был украинец Дмитрий Пидручный. Артем Прима допустил один промах. Лидерство в гонке захватили братья Бё.

По итогам второго огневого рубежа лидировали братья Бё и Йоханнес Дале. Вдогонку норвежцам бросилось трио из Франции-Дестье, Фийон-Майе и Жаклен.

Украинец Пидручный не закрыл две мишени, а Прима – одну. Украинцы проигрывали лидерам более минуты.

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После третьего огневого рубежа лидерство в гонке захватил Йоханнес Бё. Он быстро отстрелялся и воспользовался ошибками соперников, которые ушли на штрафной круг.

Украинцы Пидручный и Прима допустили по одному промаху и находились за пределами топ-20.

На последнюю стрельбу Йоханнес Бё пришел лидером. Закрыв 5 мишеней, норвежец спокойно финишировал первым и стал чемпионом мира.

Француз Фийон-Майе финишировал вторым. Борьба за бронзу развернулась между французом Жакленом и Тарье Бё. Француз в невероятном стиле вырвал третье место на последних метрах дистанции.

Украинец Прима чисто отработал на последней стрельбе и финишировал 20-м. Пидручный допустил еще одну ошибку и завершил масс-старт 23.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Дмитрий Пидручный Артем Прима Спорт Новости биатлона
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