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Йоханнес Бё выиграл первый масс-старт сезона, Пидручный из-за падения провалил гонку

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Йоханнес Тиннес Бё / GETTY IMAGES

Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялся первый масс-старт сезона. Уверенную победу одержал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё.

Йоханнес Бё захватил лидерство после стрельбы лежа. На двух огневых рубежах норвежец отстрелялся на ноль и нарастил преимущество над Эмильеном Жакленом и Тарьей Бё до 18 секунд.

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После первой стрельбы стоя Бё ушел на штрафной круг. Этим не смог воспользоваться француз Жаклен, который тоже допустил промах, а Тарьей Бё слишком долго стрелял. Следовательно, отставание между братьями Бё в 24 секунды сохранилось.

Последний огневой рубеж Йоханнес Бё преодолел чисто и не оставил шансов соперникам. Норвежец выиграл первый масс-старт сезона.

Второе место у Тарьей Бё вырвал Жаклен. Француз за 25 секунд закрыл 5 мишеней на последней стрельбе. Тарьей Бё после круга штрафа не сумел достать француза и финишировал третьим.

Как выступил Пидручный?

В начале масс-старта австриец Феликс Ляйтнер испортил гонку единственному представителю Украины Дмитрию Пидручному.

По словам тренера украинцев Юрая Санитры, Дмитрий упал на первом круге после того, как его обошел Феликс Ляйтнер. В результате падения у украинца открылся крепеж и он потерял более минуты.

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К чести Дмитрия следует сказать, что первые два огневых рубежа он преодолел чисто. На первой стойке украинец не закрыл одну мишень. После круга штрафа Дмитрий вышел на дистанцию 22-м.

Еще один промах Дмитрий допустил на второй стойке и не смог побороться за попадание в топ-20. Пидручный занял 23-е место.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Дмитрий Пидручный Новости биатлона
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