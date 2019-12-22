Йоханнес Бё выиграл первый масс-старт сезона, Пидручный из-за падения провалил гонку
Во французском Анси в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялся первый масс-старт сезона. Уверенную победу одержал лидер общего зачета норвежец Йоханнес Бё.
Йоханнес Бё захватил лидерство после стрельбы лежа. На двух огневых рубежах норвежец отстрелялся на ноль и нарастил преимущество над Эмильеном Жакленом и Тарьей Бё до 18 секунд.
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После первой стрельбы стоя Бё ушел на штрафной круг. Этим не смог воспользоваться француз Жаклен, который тоже допустил промах, а Тарьей Бё слишком долго стрелял. Следовательно, отставание между братьями Бё в 24 секунды сохранилось.
Последний огневой рубеж Йоханнес Бё преодолел чисто и не оставил шансов соперникам. Норвежец выиграл первый масс-старт сезона.
Второе место у Тарьей Бё вырвал Жаклен. Француз за 25 секунд закрыл 5 мишеней на последней стрельбе. Тарьей Бё после круга штрафа не сумел достать француза и финишировал третьим.
Как выступил Пидручный?
В начале масс-старта австриец Феликс Ляйтнер испортил гонку единственному представителю Украины Дмитрию Пидручному.
По словам тренера украинцев Юрая Санитры, Дмитрий упал на первом круге после того, как его обошел Феликс Ляйтнер. В результате падения у украинца открылся крепеж и он потерял более минуты.
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К чести Дмитрия следует сказать, что первые два огневых рубежа он преодолел чисто. На первой стойке украинец не закрыл одну мишень. После круга штрафа Дмитрий вышел на дистанцию 22-м.
Еще один промах Дмитрий допустил на второй стойке и не смог побороться за попадание в топ-20. Пидручный занял 23-е место.
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