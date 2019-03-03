Юлия Левченко принесла сборной Украины серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике

Прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала для Украины серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Еще две украинки остановились в шаге от наград.

Юлия Левченко прыгнула на 1,99 метра. Этого хватило только для серебряной награды. Россиянка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, показала на 2 сантиметра лучший результат.

Читайте также: Юлия Левченко показала отрывок необычной тренировки: забавное видео

Третье место заняла литовка Айрин Пальшите. Она прыгнула на 1,97 метра. Такой же результат в украинки Екатерины Табашник. Однако наша спортсменка уступила сопернице количеством попыток, поэтому только четвертая. Пятый результат в еще одной украинки Ирины Геращенко – 1,94 метра.

Таким образом сборная Украины получила пять наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Кроме серебряной награды Левченко, медаль этой пробы завоевал Андрей Проценко (прыжки в высоту). Также украинцы получили три бронзовые медали – Ольга Саладуха (тройной прыжок), Марина Бех-Романчук (прыжок в длину) и Ольга Ляхова (бег на 800 метров).