Юлия Левченко принесла сборной Украины серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике

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Юлия Левченко
Юлия Левченко

Прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала для Украины серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Еще две украинки остановились в шаге от наград.

Юлия Левченко прыгнула на 1,99 метра. Этого хватило только для серебряной награды. Россиянка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, показала на 2 сантиметра лучший результат.

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Третье место заняла литовка Айрин Пальшите. Она прыгнула на 1,97 метра. Такой же результат в украинки Екатерины Табашник. Однако наша спортсменка уступила сопернице количеством попыток, поэтому только четвертая. Пятый результат в еще одной украинки Ирины Геращенко – 1,94 метра.

Таким образом сборная Украины получила пять наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Кроме серебряной награды Левченко, медаль этой пробы завоевал Андрей Проценко (прыжки в высоту). Также украинцы получили три бронзовые медали – Ольга Саладуха (тройной прыжок), Марина Бех-Романчук (прыжок в длину) и Ольга Ляхова (бег на 800 метров).

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Теги: Новости Спорта Спорт Юлия Левченко легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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