Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги

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Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала второй на стокгольмском этапе "Бриллиантовой лиги".

Левченко со второй попытки покорила планку на высоте 1,90 метра.

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Еще одна украинка – 17-летняя Ярослава Магучих – заняла четвертое место с результатом 1,87 метра.

Победу на соревнованиях одержала россиянка Мария Ласицкене, которая прыгнула на 1,92 метра.

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Теги: Новости Украины Спорт легкая атлетика Юлия Левченко
Источник: 24 канал
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