Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала второй на стокгольмском этапе "Бриллиантовой лиги".
Левченко со второй попытки покорила планку на высоте 1,90 метра.
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Еще одна украинка – 17-летняя Ярослава Магучих – заняла четвертое место с результатом 1,87 метра.
Победу на соревнованиях одержала россиянка Мария Ласицкене, которая прыгнула на 1,92 метра.
Источник: 24 канал
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