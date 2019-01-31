Юлия Левченко выиграла награду на соревнованиях в Германии

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала третьей на международном турнире по прыжкам Internationales Springer-Meeting Cottbus в Германии.

Спортсменка все высоты, включая 1,96 м, преодолевала с первой попытки. И только на 1,98 метра планка не устояла. Поэтому Юля заняла третье место на соревнованиях, на которых в прошлом году победила.

Читайте также: Юлия Левченко показала отрывок необычного тренировки: забавное видео

Еще одна украинская спортсменка, 17-летняя Ярослава Магучих, также хорошо себя зарекомендовала на соревнованиях. Она стала четвертой.

Победу же на соревнованиях получила россиянка Мария Ласицкене (2,02 м).

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram