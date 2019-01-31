Юлия Левченко выиграла награду на соревнованиях в Германии

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Юлия Левченко
Юлия Левченко / twitter.com/youtholympics

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко стала третьей на международном турнире по прыжкам Internationales Springer-Meeting Cottbus в Германии.

Спортсменка все высоты, включая 1,96 м, преодолевала с первой попытки. И только на 1,98 метра планка не устояла. Поэтому Юля заняла третье место на соревнованиях, на которых в прошлом году победила.

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Еще одна украинская спортсменка, 17-летняя Ярослава Магучих, также хорошо себя зарекомендовала на соревнованиях. Она стала четвертой.

Победу же на соревнованиях получила россиянка Мария Ласицкене (2,02 м).

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Теги: Спорт легкая атлетика Юлия Левченко
Источник: 24 Канал
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