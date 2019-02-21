Юлия Журавок: С радостью бы выступала в России, мы, спортсмены, дружим с россиянами

Украинская биатлонистка Юлия Журавок заявила, что с радостью бы выступила на Универсиаде в российском Красноярске, куда украинские биатлонисты, скорее всего, не поедут.

Спортсменка призналась, что в хороших отношениях с российскими биатлонистами.

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Если честно, я еще до конца не знаю, поедем или нет. Если нет... Я вообще все это не понимаю. Я бы с радостью ездила и выступала и в России, и в других местах. Тем более мы, спортсмены, дружим с россиянами. Я особенно дружу с Викторией Сливко. Мы дружим и общаемся, проблем нет никаких,

– цитируют Журавок "РИА Новости".

Отметим, что заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул сообщил, что Украина не будет принимать участия в зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта, информирует ТАСС.

Ранее украинская биатлонистка Юлия Журавок смогла завоевать серебряную награду на чемпионате Европы. Украинка удачно выступила в индивидуальной гонке.

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