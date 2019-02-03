Юная украинка Екатерина Бех выиграла второе подряд золото на чемпионате мира по биатлону

Во время гонки преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Брезно-Осрбли украинка Екатерина Бех выиграла золотую награду. Таким образом она установила уникальное достижение для Украины.

Несмотря на то, что украинка стартовала первой (накануне она выиграла спринт), Екатерина Бех чуть ли не на старте растеряла свое преимущество. А впоследствии во время первой стрельбы сделала промах. Но все удалось изменить уже во время второй стрельбы. При этом в лидеры вышла не только Екатерина Бех, но и другая украинка Анна Кривонос, которая тоже отстрелялась чисто.

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На третьем огневом рубеже Бех вновь допустила один промах. Значительно хуже пошли дела в Кривонос – два выстрела мимо.

Но Бех сумела удержать лидерство. И подтвердила свое посягательство на победу, когда чисто отстреляла на четвертом огневом рубеже. Это помогло, ведь на последнем круге ее преимущество над немкой Ханной Кебингер составляло лишь полторы секунды. Но до финиша украинка свое преимущество лишь увеличивала.

Екатерина Бех победила и стала двухкратной чемпионкой мира среди юниорок. Первой в истории украинского биатлона. Немка Ханна Кебингер финишировала лишь второй. Третьей стала представительница Франции Софи Шово.

It's a win for Ekaterina Bekh, Hanna Kebinger in second and Sophie Chauveau in third #YJWCH19 pic.twitter.com/9lGERdAjY3 — IBU Junior Cup (@IBU_Junior) 3 лютого 2019 р.

Что касается остальных украинок, то Аня Кривонос, заработав на двух стойках четыре круга штрафа, она откатилась во второй десяток. Поэтому финишировала лишь 17-й. Валерия Дмитренко и Анна Коваленко, финишировали неподалеку друг от друга, на 29-й и 35-й позициях.

В общем зачете Юниорского кубка IBU Екатерина Бех вышла на второе место, сократив дистанцию от лидера, немки Ханны Кебингер, до 33 очков. Кроме того, на текущем чемпионате мира Катя набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках, и, согласно новым правилам IBU, получает их личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который пройдет в конце марта в норвежском Холменколлене.

Преследование. Юниоры

1. Екатерина Бех (1+0+1+0) 31:23,8

2. Ханна Кебингер (0+1+0+0) +9,1

3. Софи Шово (0+1+0+2) +16,4

...

17. Анна Кривонос (1+0+2+2) +1:35,5

29. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) +2:42,5

35. Анна Коваленко (0+0+2+1) +3:13,6

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