Юная украинка Екатерина Бех выиграла второе подряд золото на чемпионате мира по биатлону

170 Читати новину українською
Екатерина Бех победила на юношеском чемпионате мира по биатлону
Екатерина Бех победила на юношеском чемпионате мира по биатлону / Evgeny Tumashov/IBU

Во время гонки преследования на юниорском чемпионате мира по биатлону в Брезно-Осрбли украинка Екатерина Бех выиграла золотую награду. Таким образом она установила уникальное достижение для Украины.

Несмотря на то, что украинка стартовала первой (накануне она выиграла спринт), Екатерина Бех чуть ли не на старте растеряла свое преимущество. А впоследствии во время первой стрельбы сделала промах. Но все удалось изменить уже во время второй стрельбы. При этом в лидеры вышла не только Екатерина Бех, но и другая украинка Анна Кривонос, которая тоже отстрелялась чисто.

Читайте также: Биатлон: календарь гонок сезона 2018-2019

На третьем огневом рубеже Бех вновь допустила один промах. Значительно хуже пошли дела в Кривонос – два выстрела мимо.

Но Бех сумела удержать лидерство. И подтвердила свое посягательство на победу, когда чисто отстреляла на четвертом огневом рубеже. Это помогло, ведь на последнем круге ее преимущество над немкой Ханной Кебингер составляло лишь полторы секунды. Но до финиша украинка свое преимущество лишь увеличивала.

Екатерина Бех победила и стала двухкратной чемпионкой мира среди юниорок. Первой в истории украинского биатлона. Немка Ханна Кебингер финишировала лишь второй. Третьей стала представительница Франции Софи Шово.

Что касается остальных украинок, то Аня Кривонос, заработав на двух стойках четыре круга штрафа, она откатилась во второй десяток. Поэтому финишировала лишь 17-й. Валерия Дмитренко и Анна Коваленко, финишировали неподалеку друг от друга, на 29-й и 35-й позициях.

В общем зачете Юниорского кубка IBU Екатерина Бех вышла на второе место, сократив дистанцию от лидера, немки Ханны Кебингер, до 33 очков. Кроме того, на текущем чемпионате мира Катя набрала наибольшее количество очков среди всех спортсменок в трех личных гонках, и, согласно новым правилам IBU, получает их личную квоту на заключительный этап взрослого Кубка мира, который пройдет в конце марта в норвежском Холменколлене.

Преследование. Юниоры
1. Екатерина Бех (1+0+1+0) 31:23,8
2. Ханна Кебингер (0+1+0+0) +9,1
3. Софи Шово (0+1+0+2) +16,4
...
17. Анна Кривонос (1+0+2+2) +1:35,5
29. Валерия Дмитренко (0+1+1+1) +2:42,5
35. Анна Коваленко (0+0+2+1) +3:13,6

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Впервые показали тело Екатерины Гандзюк после того, как ее облили кислотой фото (18+)
сегодня
2857
Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук