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Юная украинка Костюк вышла в финал квалификации престижного теннисного турнира

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Марта Костюк / tennisua.org

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации теннисного турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале Марта победила представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову.

Анна Шмидлова – Марта Костюк 1:2 (7:5, 4:6, 3:6)

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В первом сете Шмидловий хватило одного брейка, чтобы его выиграть. Костюк имела два брейк-пойнта, но не воспользовалась шансом перевести сет в тай-брейк.

Уже во втором сете один брейк позволил выиграть партию представительнице Украины.

В третьем сете теннисистки устроили ожесточенную борьбу: Костюк сделала три брейка и выиграла матч.

В финале квалификации Костюк сыграет с Людмилой Самсоновой из России. Это будет первая встреча теннисисток.

В основной сетке турнира в Брисбене сыграют Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Теннис Новости Спорта Марта Костюк
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