Юная украинка Магучих призналась, когда планирует бить рекорд Украины

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото из открытых источников

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Ярослава Магучих рассказала о том, как ей удалось установить молодежный рекорд мира в прыжках в высоту (2,04 м).

Как известно, 18-летняя Магучих с первой попытки взяла высоту в 2,02 метра, а затем украинка с третьей попытки прыгнула на 2,04 метра и завоевала серебро на взрослом чемпионате мира

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Адреналин зашкаливал, и я хотела поднимать планку все выше. После моей первой неудачи на 2.04 м я подумала: "Я могу взять эту высоту", но после успешной попытки я не была уверена, что смогу взять еще и 2.06 м. В следующем году я все еще буду выступать в юниорах, поэтому я решила не брать высоту 2.06. В другой раз, может, в следующем году.

Если честно, я ожидала хорошего выступления, приехала в Доху хорошо подготовленной. Но до соревнований не могла даже поверить, что прыгну 2.04 метра,
– сказала Магучих.

В 2020 году Ярослава выступит на чемпионате мира U-20 в Найроби, где станет главной фавориткой в ​​секторе для прыжков в высоту. Отметим, что именно в столице Кении Магучих выиграла чемпионат мира U-18 (2017 год, результат 1,92 м).

Ярослава вплотную приблизилась к национальному рекорду Украины, установленному в далеком 1995 году в Токио серебряным призером Олимпиады в Атланте, чемпионкой мира-1999 Ингой Бабаковой. Тогда в японской столице 28-летняя Инга покорила высоту 2,05.

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Автор: Висент Луис
Теги: легкая атлетика Новости Спорта Спорт
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