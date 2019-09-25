Юная украинка претендует на звание лучшего атлета Европы

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Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / НОК Украины

Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) обнародовали имена 5-и финалистов, которые баллотируются на премию "Лучший летний европейский юный спортсмен-2019". По итогам голосования в число лауреатов вошла и украинская легкоатлетка Ярослава Магучих.

В пятерку финалистов на звание лучшего юного атлета Европы также вошли:
Франко Гргич (Хорватия) – двукратный чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля по плаванию
Мадис Михельс (Эстония) – двукратный чемпион Европейского юношеского олимпийского фестиваля по велоспорту
Лиза Пуштай (Венгрия) – двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по фехтованию
Джорджия Вилла (Италия) – трехкратная чемпионка и обладательница серебряной медали II Юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике

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Напомним, что за последний год прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой II летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, а также победила на чемпионатах Европы U-18 и U-20. Магучих уже успела отлично зарекомендовать себя и на взрослом уровне, получив блестящую победу на соревнованиях "Бриллиантовой лиги" в Дохе и став самой молодой победительницей в истории этих соревнований. На седьмом этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине она преодолела планку 2,00 м, став самой молодой легкоатлеткой, которой покорилась такая высота.

26 октября в ходе проведения Генеральной ассамблеи ЕОК состоится финальное голосование НОК Европы и лауреаты, распределенные по его итогам по местам, будут награждены на гала-ужине, который состоится вечером того же дня. Спортсмен-победитель получит специальную премию в сумме 15 тысяч евро, в то время как второй и третий финалисты – 8 тысяч евро и 5 тысяч евро соответственно. Между тем, спортсмены, занявшие четвертое и пятое места, получат по 3 тысяч евро.

Премия ЕОК Петра Нуровского за лучшего европейского юного спортсменаПремия была учреждена в 2011 году в память о выдающемся деятеле олимпийского движения и бывшем президенте Польского олимпийского комитета Петра Нуровского, который трагически погиб в авиакатастрофе. Своим примером и памятью награда поощряет молодых спортсменов продолжать свою карьеру в элитных видах спорта, а также вдохновляет будущие поколения исключительной поведении на спортивных аренах и вне их.

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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