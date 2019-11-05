Юная украинская сенсация впервые в карьере пробилась в основную сетку 100-тысячника ITF

17-летняя украинка Дария Снигур преодолела квалификационный барьер на турнире Международной теннисной федерации (ITF) в китайском городе Шэньчжэнь.

Снигур в финале отбора обыграла одну из хозяек соревнований Юань Юэ в двух сетах – 6:3, 6:1.

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Матч продолжался 1 час и 15 минут. За это время украинка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и выиграла 6 геймов на приеме. В свою очередь, китаянка сделала 1 эйс, 4 "двойные" и реализовала 2 брейк-поинта.

Таким образом, Дарья впервые в карьере сыграет в основной сетке 100-тысячника ITF. Первой соперницей Снигур станет лидер посева Шуай Пен, которая в актуальном мировом рейтинге стоит на 94-й позиции.

Снигур вторую неделю подряд преодолевает квалификацию на турнире ITF в Китае. Ранее Дария проиграла в первом круге 60-тысячника в Лючжоу.