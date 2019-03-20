Юношеская сборная Украины не сумела обыграть Сербию в отборе на Евро-2019, выигрывая 2:0

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Юношеская сборная Украины
Юношеская сборная Украины / ФФУ

Сборная Украины U-19 не слишком удачно стартовала в отборе на Евро-2019. Украинцы не сумели обыграть сверстников из Сербии. При этом сравняли счет сербы в меньшинстве.

Украина – Сербия 2:2
Голы: Цитаишвили, 23, Сикан, 36 – Влахович, 45, 77 (пен)
Удаление: Белич, 74 (Сербия)

Еще в первом матче украинцы были впереди 2:0. В середине тайма Цитаишвили открыл счет во встрече. А на 36-й минуте Сикан удвоил преимущество украинцев.

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Однако еще до перерыва Влахович сократил отставание. Кстати, это был единственный удар сербов в створ в первой 45-минутке. Влахович же забил и второй гол – с пенальти на 77-й минуте. На этот момент сборная Сербии играла уже в меньшинстве – на 74-й минуте удалили Белича.

Еще до пропущенного гола сборная Украины могла увеличивать разницу в счете. На 70-й минуте после удара Цитаишвили мяч попал в каркас ворот.

Следующий матч украинцы проведут с хозяевами отборочного турнира – Италией – в субботу, 23 марта. После этого их ожидает матч с Бельгией 26 марта. Путевку на Евро-2019, который пройдет в Армении с 14 по 27 июля, получит только победитель группы.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу
Источник: 24 Канал
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