Юношеская сборная Украины обыграла Косово в стартовом поединке отбора на Евро-2019

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Сборная Украины по футболу U-17
Сборная Украины по футболу U-17 / ФФУ

В понедельник, 25 марта, для сборной Украины U-17 стартовал элитный раунд отбора к чемпионату Европы 2019 года.

Косово – Украина 0:2
Голы: Батагов, 19, Вьюнник, 27

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Подопечные Владимира Езерского начали квалификацию успешно, обыграв сверстников из Косово со счетом 2:0.

Украинцы открыли счет на 19-й минуте. Виктор Близниченко подал угловой, а Арсений Батагов замкнул передачу партнера. Вскоре благодаря усилиям Богдана Вьюнника "сине-желтые" удвоили свое преимущество.

После перерыва наставник Косово пытался спасти ситуацию с помощью замен, но украинская сборная смогла удержать преимущество.

В другом матче отборочной группы встретятся Испания и Греция. Поединки проходят в швейцарском Ньоне. В финальную стадию пройдут победители восьми групп, а также 7 из 8 команд, занявших вторые места.

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Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол Новости Спорта
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