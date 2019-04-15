Юношеская сборная Украины по хоккею потерпела разгромное поражение на чемпионате мира

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Юношеская сборная Украины по хоккею проиграла второй матч на Чемпионате мира
Юношеская сборная Украины по хоккею проиграла второй матч на Чемпионате мира / Федерация хоккея Украины

Во втором матче на чемпионате мира по хоккею среди юниоров, сборная Украины была разгромлена сверстниками из Дании. Счет матча 2:6.

Украинцы первые открыли счет во встрече. Заброшенной шайбой в большинстве отличился Денис Матусевич. Но еще в первом периоде датчане не только сравняли счет, но и вышли вперед.

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За пять минут второго периода сборная Дании увеличила свое преимущество до трех шайб. Пятая шайба в ворота сборной Украины влетела на тридцать третьей минуте встречи. Только после этого украинцы снова смогли сократить отставание. Но точный бросок Хансена снова увеличил разницу до четырех шайб.

Заключительную 20-минутку команды откровенно экономили силы перед будущими баталиями, поэтому счет на табло так и не изменился. Свой следующий матч сине-желтые проведут 17 апреля против команды Казахстана.

Дания – Украина 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)
Шайбы: 0: 1. Матусевич (Середницкий, 4:24 – больш.), 1:1. Йенсен (Хансен, Нильсен, 7:24), 2:1. Альмквист (Брондберг, Йенсен, 15:07 – больш.), 3:1. Дидрихсен (Галби, 22:07), 4:1. Попович (Йенсен, Ниссен, 24:39 – больш.), 5:1. Альмквист (Попович, 33:19), 5:2. Тимченко (Целогородцев, 34:01), 6:2. Хансен (Рубен, 36:54).

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Теги: Новости Спорта Спорт Хоккей
Источник: 24 Канал
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