Юношеская сборная Украины по хоккею в овертайме проиграла на чемпионате мира

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Юниорская сборная Украины по хоккею
Юниорская сборная Украины по хоккею / Федерация хоккея Украины

Сборная Украины по хоккею неудачно стартовала на юниорском чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IA. В первом матче украинцы уступили сверстникам из Франции в овертайме.

Украина – Франция 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы: 0: 1 – Жер (Дюбэ, Баравальо – больш.) – 20:26 1: 1 – Панченко (Ратушный, Целогородцев – больш.) – 52:02, 1: 2 – Томасино (Алляи – больш.) – 61:20.

Первый период в матче прошел без заброшенных шайб. Зато уже в начале второго периода французы вышли вперед – забил Самуэль Жер. В то время сборная Украины играла в меньшинстве.

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Сравняла счет сборная Украины, когда тоже играла в большинстве. Метким ударом отличился Ярослав Панченко.

Учитывая, что в основное время определить имя победителя не удалось, командам пришлось играть овертайм. И здесь удача была на стороне французской сборной. При этом шайба тоже была заброшена, когда украинцы играли в меньшинстве – отличился Квентин Томисино.

Украинцы набирают одно очко в первом матче ЧМ-2019 среди юниоров. Следующим соперником сборной Украины станет команда Дании. Они в первом матче обыграли сборную Норвегии 2:1 в основное время.

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Теги: Спорт Новости Спорта Хоккей
Источник: 24 Канал
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