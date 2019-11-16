Юношеская сборная Украины победила Албанию и приблизилась к выходу на Евро-2020

Во втором туре квалификационного раунда Евро-2020 юношеская сборная Украины (U-17) встречалась со сборной Албании. Победа в этом матче приблизила украинцев к выходу в элитный раунд отбора Чемпионата Европы.

Украина – Албания 2:0

Голы: Дм. Шостак, 57, Мампасси, 84

Несмотря на полное игровое преимущество в первом тайме, забить "сине-желтым" так и не удалось. С атак нашей команды началась и вторая половина встречи. Достаточно сказать, что за весь матч украинцы подали 15 угловых (соперник — ни одного) и нанесли по воротам соперника 18 ударов (албанцы — один).

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Открыла же счет сборная Украины на 57-й минуте благодаря точному удару нападающего "Карпат" Дмитрия Шостака. После этого давление на ворота противника не уменьшилось. И на 84-й минуте украинцы таки заставили ошибиться оборону албанцев. После передачи Лебедева с углового точным ударом отметился защитник "Шахтера" Марк Мампасси.

Это вторая победа для сборной Украины в квалификации Евро-2020. Перед тем украинцы победили Грузию 2: 0. В последнем туре наша сборная сыграет против Португалии. Перед этим португальцы должны сыграть против Грузии. В случае их победы, именно в матче Украина — Португалия и определится победитель группы. Матч состоится во вторник, 19 ноября.

Две сильнейшие команды каждой из 13 групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы), выйдут в элитный раунд. Матчи этой стадии состоятся в марте 2020 года.

В элитном раунде все участники будут разделены на восемь групп. Победители групп и семь лучших вторых команд (по результатам матчей с первой и третьей сборными своей группы) выйдут в финальную стадию, где присоединятся к хозяину Евро — Эстонии. Финальный турнир состоится в мае 2020 года.