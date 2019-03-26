Юношеская сборная Украины разгромила Бельгию, но не пробилась на Евро-2019

Футболисты юношеской сборной Украины U-19 не сыграют летом в финальной части Евро-2019. Украинцы обыграли команду Бельгии, однако этого подопечным Сергея Нагорняка не хватило для того, чтобы занять первое место в группе.

Бельгия U-19 – Украина U-19 2:5

Голы: Буссаид, 10, 69 – Холод, 19, Снурницын, 54, Мудрик, 88, 90 + 5, Цитаишвили, 90 + 2

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Шансы нашей команды пробиться на континентальный форум выглядели призрачными. Для получения первой ступени "сине-желтым" нужно было побеждать Бельгию и надеяться на победу Сербии в параллельной игре. С первой задачей наши ребята справились.

Бельгийцы дважды выходили вперед благодаря голам Буссаида. Однако украинская команда смогла отыграться, а в конце матча забить еще трижды.

В параллельном матче сборная Италии победила Сербию (2:0), стала победителем группы и вышла в финальную часть Евро-2019.

Напомним, что "сине-желтые" начали турнир четырех команд ничьей с Сербией (2:2), а во втором матче уступили Италии (1:3).

Итоговое положение команд в группе 7: Италия – 7 очков, Украина – 4, Бельгия – 4. Сербия – 1.

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