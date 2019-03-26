Юношеская сборная Украины разгромила Бельгию, но не пробилась на Евро-2019

3 Читати новину українською
Юношеская сборная Украины
Юношеская сборная Украины / ФФУ

Футболисты юношеской сборной Украины U-19 не сыграют летом в финальной части Евро-2019. Украинцы обыграли команду Бельгии, однако этого подопечным Сергея Нагорняка не хватило для того, чтобы занять первое место в группе.

Бельгия U-19 – Украина U-19 2:5
Голы: Буссаид, 10, 69 – Холод, 19, Снурницын, 54, Мудрик, 88, 90 + 5, Цитаишвили, 90 + 2

Читайте также: Руслан Ротань выиграл первый турнир с молодежной сборной Украины

Шансы нашей команды пробиться на континентальный форум выглядели призрачными. Для получения первой ступени "сине-желтым" нужно было побеждать Бельгию и надеяться на победу Сербии в параллельной игре. С первой задачей наши ребята справились.

Бельгийцы дважды выходили вперед благодаря голам Буссаида. Однако украинская команда смогла отыграться, а в конце матча забить еще трижды.

В параллельном матче сборная Италии победила Сербию (2:0), стала победителем группы и вышла в финальную часть Евро-2019.

Напомним, что "сине-желтые" начали турнир четырех команд ничьей с Сербией (2:2), а во втором матче уступили Италии (1:3).

Итоговое положение команд в группе 7: Италия – 7 очков, Украина – 4, Бельгия – 4. Сербия – 1.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Снимется ли Владимир Зеленский с выборов?
сегодня
3041
Теги: Сборная Украины по футболу Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
сегодня 13:40 Битый Кличком боксер страстно поцеловал журналистку после победы: видео
92
За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
25 марта 13:02 За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля
Станіслав Безушко 228
Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
сегодня 09:59 Украинский футболист получил ужасное рассечение в матче с Люксембургом
314
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
сегодня 08:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 25 марта
967
Лучший игрок матча Люксембург – Украина: опрос читателей Спорт24
сегодня 08:04 Лучший игрок матча Люксембург – Украина: опрос читателей Спорт24
218
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук