Юношеская сборная Украины разгромила Македонию в отборе на Евро-2019

Юношеская сборная Украины (U-19) по футзалу завершила групповой этап основного раунда Евро-2019 с девятью очками. 29 марта украинцы одолели в Скопье хозяев отборочного турнира, команду Македонии.

Украина (U-19) – Северная Македония (U-19) 6:1

Голы: Масевич, 9, 10, Бланк, 24, Тасевски, 29 (авт.), Сорокин, 35, Нагорный, 38 – Исени, 3

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Для обеих команд эта встреча уже ничего не решала. Впрочем, каждый соперников выполнял свои задачи. Украинцы экспериментировали с составом и стремились завершить групповой этап с тремя победами в активе. Зато, подопечные Зорана Лекича хотели набрать свои первые очки перед своими болельщиками в последнем матче основного раунда Евро-2019.

К слову, начало было именно за македонцами. Билал Исени довольно быстро вывел свою сборную вперед. Впрочем, в середине тайма Масевич провел ударный отрезок, сумев в течение 70 секунд дважды поразить ворота Миладинова.

После перерыва "желто-синие" продемонстрировали собственную настоящую атакующую мощь. Свою забивную серию продолжил Денис Бланк, отметившийся во всех поединках основного раунда. К середине второй половины тайма благодаря автоголу Марко Тасевски гандикап нашей сборной достиг трех мячей.

Последнюю пятиминутку команда Виталия Одегова проводила с пятым полевым, и это принесло свой результат. Владислав Сорокин и Эдуард Нагорный установили окончательный счет встречи – 6:1.

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В рамках основного раунда отбора к Евро-2019 (U-19) 28 команд разбиты на семь квартетов, победители которых станут участниками континентального форума. Они присоединятся к сборной Латвии, которая является хозяином финальной части чемпионата Европы, который пройдет с 8-го по 14 сентября.

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