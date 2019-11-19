Юношеская сборная Украины разошлась миром с Португалией и вышла в элит-раунд Евро-2020

Сборная Украины U-17 сумела выйти в элит-раунд квалификации Евро-2020 с первого места. В последней игре своей группы "сине-желтые" сыграли вничью с Португалией.

Украина – Португалия 0:0

Победный день: Сборная Украины U-19 победила Швецию и вышла в элит-раунд Евро-2020

Матч не изобиловал большим количеством голевых моментов. Сборная Португалии за весь поединок ни разу не побеспокоила украинского голкипера прямым ударом в створ ворот.

Украинцы не нагнетали обстановку, а играли по счету. В итоге команда Александра Петракова достигла результата, который ее устраивал. Это позволило "сине-желтым" выиграть свою группу квалификационного раунда. Украина и Португалия сумели напрямую пробиться в элит-раунд.

"Сине-желтые" набрали 7 очков и заняли первое место. В то же время португальцы с 5 очками заняли вторую строчку.

В предыдущих матчах подопечные Александра Петракова с одинаковым счетом 2:0 победили Албанию и Грузию. Как известно, Петраков летом стал чемпионом мира со сборной Украины U-19.

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Матчи элит-раунда пройдут в марте 2020 года. В элитном раунде все участники будут распределены на восемь групп.

Победители групп и семь лучших вторых команд (по результатам матчей с первой и третьей сборными своей группы) выйдут в финальную стадию, где присоединятся к хозяйке Евро – Эстонии.

Финальный турнир состоится в мае 2020 года.