Юношеская сборная Украины с разгромной победы стартовала в отборе на Евро-2020

В своем первом матче в рамках квалификационного раунда юношеского Евро-2020 сборная Украины U-19 встречалась с командой Эстонии. И одержала разгромную победу.

Украина U-19 – Эстония U-19 4:0

Голы: М. Мудрик, 38, Шулянский, 45, Сикан, 63 (пен), Гирный, 77.

Нереализованный пенальти: М. Мудрик, 90

С первых минут подопечные Олега Кузнецова захватили инициативу. Достаточно сказать, что в первом тайме сине-желтые сделали 13 ударов по воротам, причем девять из них – в плоскость. Эстонцы ответили только двумя выстрелами. Эти старания нашей команды принесли результат на 38-й минуте, когда Михаил Мудрик воспользовался передачей Даниила Сикана. Принял участие Михаил Мудрик и во втором забитом мяче. На 45-й минуте он ассистировал Артему Шулянскому – 2:0.

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В перерыве тренер сборной Эстонии сделал четыре замены, в надежде на то, что его подопечным удастся выровнять игру. В определенной степени прибалтам это удалось, однако на 63-й минуте их пыл потушили Шулянский и Сикан. Первый заработал 11-метровый, а второй его реализовал. 3:0.

Впрочем, это был еще не вечер, поскольку на 77-й минуте Гирный забил четвертый мяч. В этом случае ассистентом выступил Даниил Хондак. 4:0. Могли украинцы забивать еще один мяч, но Михаил Мудрик на 90-й минуте не реализовал пенальти.

Впереди юношескую сборную Украины ожидает еще два матча. 16 ноября они сыграют против Словении, а 19 ноября – против Швеции. Стоит напомнить, что именно Швеция является хозяйкой квалификационных матчей в нашей группе.

В элит-раунд выйдут две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся весной 2020 года. Победители семи групп элитного раунда пробьются в финальную стадию, которая пройдет в июле 2020 года в Северной Ирландии.