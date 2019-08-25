Юношеская сборная Украины стала победителем международного турнира

Юношеская сборная Украины стала победителем турнира Вацлава Ежека. В серии пенальти подопечные Владимира Езерского оказались сильнее хозяев соревнований — сборной Чехии.

Украина U-18 – Чехия U-18 0:0 (3:2 в серии пенальти)

Украина: Зновенко, Мащенко, Кулаковский, Кузик, Бражко, Слесарь, Здырко (Тлумак, 46), Волынец (Савенюк, 84), Соловьев, Кулалаев, Брук (Чидомере, 87).

Поединок получился напряженным, никто не хотел уступать. Чехи на правах хозяев больше владели мячом, однако подопечные Владимира Езерского при первой же возможности пытались выбегать в контратаку. Впрочем, за 90 минут забить мяч не удалось ни одному из соперников, поэтому судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, которую лучше исполнили сине-желтые, победив со счетом 3:2.

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Отметим удачные действия в воротах голкипера "Днепра-1" Мирослава Зновенко, который дважды парировал удары чехов, а еще однажды соперник пробил мимо цели. В составе нашей команды пенальти реализовали Бражко, Кузик и Чидомере.

Напомним, что за всю историю турнира, который проводится с 1994 года, сборная Украины стала триумфатором соревнований в пятый раз. На групповом этапе в 2019 году украинцы сыграли вничью со Словакией, а затем обыграли сборную Северной Македонии.