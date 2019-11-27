Юный болбой принял участие в голевой комбинации "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов – видео
Впечатляющий камбэк "Тоттенхэма" в матче 5 тура Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:2) мог и не состояться без участия мальчика, который подает мячи (болбой).
Во время одного из игровых эпизодов болбой быстро вернул мяч игрокам "шпор", чтобы те ввели его в игру.
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После этого эпизода лондонцы забили в ворота соперника и сумели сравнять счет. Отметим, что до этого момента "шпоры" уступали грекам со счетом 1:2.
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, увидев непосредственное участие мальчика в голевой атаке, подошел к нему и поблагодарил его за быстрое введение игрового оружия. "Особенный" тепло обнял его и "дал пять".
В итоге "Тоттенхэм", проигрывая со счетом 0:2, сумел создать невероятный камбэк и вырвать победу (4:2). Этот результат позволил "шпорам" со второй строчки квалифицироваться в 1/8 финала турнира.