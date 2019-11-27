Юный болбой принял участие в голевой комбинации "Тоттенхэма" в Лиге чемпионов – видео

Впечатляющий камбэк "Тоттенхэма" в матче 5 тура Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" (4:2) мог и не состояться без участия мальчика, который подает мячи (болбой).

Во время одного из игровых эпизодов болбой быстро вернул мяч игрокам "шпор", чтобы те ввели его в игру.

Смотрите также: Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября

После этого эпизода лондонцы забили в ворота соперника и сумели сравнять счет. Отметим, что до этого момента "шпоры" уступали грекам со счетом 1:2.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью, увидев непосредственное участие мальчика в голевой атаке, подошел к нему и поблагодарил его за быстрое введение игрового оружия. "Особенный" тепло обнял его и "дал пять".

Jose Mourinho makes sure the ball boy gets the respect he deserves for the assist



Class. pic.twitter.com/4zWt0Jxwco — Football on BT Sport (@btsportfootball) 26 ноября 2019 г.

В итоге "Тоттенхэм", проигрывая со счетом 0:2, сумел создать невероятный камбэк и вырвать победу (4:2). Этот результат позволил "шпорам" со второй строчки квалифицироваться в 1/8 финала турнира.