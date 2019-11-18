Юный Циципас неожиданно победил Тима в финала Итогового турнира ATP: фото

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.

Циципас в трех сетах одолел австрийца Тима, завоевав самый большой трофей в карьере – 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4).

К слову: Звездный Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон первой ракеткой мира

Циципас уступил в первом сете на тай-брейке, но во второй партии разгромил соперника, дважды выиграв его подачу. В решающем сете дело также дошло до тай-брейка, но в этот раз удача улыбнулась Циципасу.



Стефанос Циципас – победитель итогового турнира ATP / фото: АС

Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

К слову, Циципас является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой и грека Апостолоса Циципаса. Сальникова была многократной чемпионкой СССР по теннису, а также выигрывала международные турниры. В 1991 году она вышла замуж за Циципаса, приняла греческое гражданство и переехала на родину мужа.