Юный Циципас неожиданно победил Тима в финала Итогового турнира ATP: фото
Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.
Циципас в трех сетах одолел австрийца Тима, завоевав самый большой трофей в карьере – 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4).
К слову: Звездный Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон первой ракеткой мира
Циципас уступил в первом сете на тай-брейке, но во второй партии разгромил соперника, дважды выиграв его подачу. В решающем сете дело также дошло до тай-брейка, но в этот раз удача улыбнулась Циципасу.
Стефанос Циципас – победитель итогового турнира ATP / фото: АС
Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.
К слову, Циципас является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой и грека Апостолоса Циципаса. Сальникова была многократной чемпионкой СССР по теннису, а также выигрывала международные турниры. В 1991 году она вышла замуж за Циципаса, приняла греческое гражданство и переехала на родину мужа.
Выбор редакции
-
Евро-2020: Португалия и еще 16 сборных гарантировали себе участие в чемпионате Европы17 ноября , 18:51
-
Украина на последней минуте вырвала ничью в матче отбора на Евро-2020 с Сербией: видео17 ноября , 17:54
-
Украинец Голуб эффектным нокаутом в последнем раунде защитил чемпионский титул: видео17 ноября , 12:19