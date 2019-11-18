Юный Циципас неожиданно победил Тима в финала Итогового турнира ATP: фото

2 Читати новину українською
Стефанос Циципас / Фото из открытых источников

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал победителем Итогового турнира года, обыграв в финале австрийца Доминика Тима в трех партиях.

Циципас в трех сетах одолел австрийца Тима, завоевав самый большой трофей в карьере – 6:7 (6), 6:2, 7:6 (4).

К слову: Звездный Надаль в пятый раз в карьере завершит сезон первой ракеткой мира

Циципас уступил в первом сете на тай-брейке, но во второй партии разгромил соперника, дважды выиграв его подачу. В решающем сете дело также дошло до тай-брейка, но в этот раз удача улыбнулась Циципасу.


Стефанос Циципас – победитель итогового турнира ATP / фото: АС

Отметим, что оба финалиста впервые играли в титульном матче на данном турнире. 21-летний Циципас стал самым молодым победителем с 2001 года, когда титул выиграл Ллейтон Хьюитт в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

К слову, Циципас является сыном советской теннисистки Юлии Сальниковой и грека Апостолоса Циципаса. Сальникова была многократной чемпионкой СССР по теннису, а также выигрывала международные турниры. В 1991 году она вышла замуж за Циципаса, приняла греческое гражданство и переехала на родину мужа.

Украину накроет густой туман: синоптики назвали области
сегодня
1784
Автор: Висент Луис
Теги: ATP Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Донбасс" проиграл "Краковии" и не вышел в финал Континентального кубка
17 ноября 23:59 "Донбасс" проиграл "Краковии" и не вышел в финал Континентального кубка
Юрій Семенюк 44
Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтона оштрафовали, пилоты Ferrari столкнулись
17 ноября 21:46 Ферстаппен выиграл гран-при Бразилии, Хэмилтона оштрафовали, пилоты Ferrari столкнулись
Ігор Саджениця 68
Невероятные эмоции травмированного Зинченко после спасительного гола в матче Сербия – Украина
17 ноября 18:54 Невероятные эмоции травмированного Зинченко после спасительного гола в матче Сербия – Украина
Вісент Луїс 232
Хоккеисты "Аризоны" и "Калгари" устроили массовую драку в матче НХЛ: видео
17 ноября 18:44 Хоккеисты "Аризоны" и "Калгари" устроили массовую драку в матче НХЛ: видео
Юрій Семенюк 60
С нетерпением жду матча Украина – Россия, все получите прямо на поле, – российский комментатор
17 ноября 16:56 С нетерпением жду матча Украина – Россия, все получите прямо на поле, – российский комментатор
Вісент Луїс 974
Новости
Больше новостей
Залиште відгук