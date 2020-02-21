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Юный фанат "МЮ" направил письмо Клоппу с просьбой прекратить победную серию: ответ тренера

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Победная серия Юргена Клоппа в Ливерпуле / twitter.com/Curiosidades_PL

10-летний фанат "Манчестер Юнайтед" написал неординарное письмо тренеру "мерсисайдцев". Юрген Клопп ответил маленькому болельщику.

Издательство Irish Times рассказало интересную историю, связанную с молодым болельщиком "МЮ" Дарой Керли и лучшей командой этого сезона АПЛ – "Ливерпулем".

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В этом сезоне "Ливерпуль" выиграл 25 матчей из 26 возможных поединков. Дара Керли решил написать письмо "красным" с просьбой проиграть в следующем матче.

"Ливерпуль" слишком часто побеждает. Если вы продолжите в том же духе, то побьете рекорд Англии по матчам без поражений. Это сделает жизнь "МЮ" очень грустной. Когда "Ливерпуль" будет играть следующий матч, сделайте так, чтобы он проиграл. Надеюсь, я вас убедил", – написал Дара Керли.


Юный фанат "МЮ" Дара Керли

Что ответил Юрген Клопп?

Ответа от главного тренера "мерсисайдцев" долго ждать не пришлось. Клопп поблагодарил юного фаната за присланное письмо, но не стал ничего обещать.

Дорогой Дара. Хотел поблагодарить тебя за это письмо. Я знаю, что ты не желал мне удачи или чего-то в этом плане, но всегда приятно получать письма от молодых болельщиков футбола. Я высоко оценил это. К большому сожалению, в этот раз я не смогу выполнить твою просьбу. Моя работа заключена в том, чтобы делать все возможное для победы "Ливерпуля". Миллионы людей со всего мира болеют за нас. Я не хочу их разочаровывать,
– ответил Юрген Клопп.


Письмо-ответ Юргена Клоппа юному фанату

  • В этом сезоне АПЛ "Ливерпуль" одержал 25 побед в 26 матчах.
  • Команда Клоппа всего один раз потеряла очки в гостях у "Манчестер Юнайтед" (1:1).
  • "Ливерпуль" не был чемпионом Англии с 1990-го года.
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Юрген Клопп Футбол
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