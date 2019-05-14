Юный форвард "Динамо" неожиданно покинет клуб летом

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Владислав Супряга вернется в "Днепр-1"
Владислав Супряга вернется в "Днепр-1" / Фото из открытых источников

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга следующим летом покинет киевскую команду. Супряга вернется в бывшую команду "Днепр-1".

Об этом сообщает сайт dynamo.kiev.ua, ссылаясь на футбольного менеджера Вячеслава Заховайло. По его словам, Супряга будет выступать там на правах аренды.

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Интересно, что именно из "Днепра-1" Владислав Супряга перешел в коллектив Александра Хацкевича. Его контракт с киевлянами рассчитан на пять лет.

О стоимости того трансфера ничего не сообщается, но СМИ называли сумму в 6 миллионов евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Супрягу в 4,5 миллиона евро.

19-летний Супряга стал игроком "Динамо" в августе прошлого года, с тех пор приняв участие в 10 матчах первой команды, но голами не отмечался.

Отметим, что Супряга получил вызов в сборную Украины U-20 и будет готовиться к чемпионату мира. Мировое первенство среди команд U-20 (игроки не старше 1999 года рождения) в Польше начнется 23 мая. В групповом этапе украинская сборная сыграет с США (24 мая), Катаром (27 мая) и Нигерией (30 мая).

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо
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