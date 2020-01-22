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Юный фристайлист принес Украине единственную награду Юношеских Олимпийских игр 2020

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Орест Коваленко / НОК Украины

В последний день зимних Юношеских Олимпийских игр 2020 представитель Украины Орест Коваленко получил бронзовую награду. Коваленко поднялся на пьедестал почета во фристайле.

В финальных соревнованиях в дисциплине "биг-эйр" юный Коваленко замкнул тройку лидеров с результатом 179.50.

К теме: Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет

Победу одержал представитель Чехии Матей Сванчер, а серебро – американец Киран Фиган.

Чех набрал на 7 баллов больше, чем украинец Коваленко. До серебра украинцу не хватило четырех баллов.

Коваленко получил единственную награду среди представителей сборной Украины. Это позволит Украине попасть в медальный зачет.

С одной бронзовой наградой Украина находится в топ-30 медального зачета.

Коваленко стал четвертым украинцем, который выиграл медаль на Олимпийских играх в Лозанне. Украинские спортсмены выиграли три медали в команде НОК.

Что известно о смешанной команде НОК?
Это команда юношеских Олимпийских игр, состоящая из спортсменов, представляющих различные национальные олимпийские комитеты. Спортсмены из разных стран соревнуются в одной команде.

В финале хоккейного турнира в формате 3х3 сошлись два украинца – Владимир Трошкин и Денис Пасько. Трошкин выиграл золото, а Пасько – серебро.

Третью медаль получила украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский в составе "Team Vision".

Они выиграли бронзу в соревнованиях смешанных интернациональных команд по фигурному катанию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ІІІ зимние Юношеские Олимпийские игры Юношеские Олимпийские игры
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