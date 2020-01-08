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Юный футболист "Динамо" резко вырос в цене, Цыганков остался самым дорогим в УПЛ

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Виталий Миколенко / УАФ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков УПЛ.

Лидерами по-прежнему остались полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков (20 млн евро) и защитник "Шахтера" Исмаили (19), их стоимость не изменилась.

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Наибольший рост цены у защитника "Динамо" Виталия Миколенко, он добавил 4 млн евро, теперь его стоимость – 10 млн. Наибольший регресс у хавбека "Шахтера" Майкона, который подешевел на 2 млн евро, теперь его стоимость – 6 млн.

В процентном соотношении наибольший рост цены у полузащитника "Зари" Дмитрия Иванисени. Его ценник вырос на 650% с 200 тысяч евро до 1,5 млн. В 4 раза выросла стоимость еще одного полузащитника "Зари" Богдана Леднева – с 500 тысяч евро до 2 млн.

Также добавим, что по обновленным данным Transfermarkt, суммарная стоимость игроков "Шахтера" увеличилось на 9,5 млн евро, а "Динамо" – на 5,4 млн евро.

Самые дорогие игроки украинской Премьер-лиги (по состоянию на 8 января 2020 года):

1. Виктор Цыганков ("Динамо") – 20 млн евро;
2. Исмаили ("Шахтер") – 19;
3. Тете ("Шахтер") – 17;
4. Тайсон ("Шахтер") – 12;
5. Виталий Миколенко ("Динамо") – 10;
6. Тарас Степаненко ("Шахтер") – 10;
7. Марлос ("Шахтер") – 10;
8. Манор Соломон ("Шахтер") – 6,5;
9. Евгений Коноплянка ("Шахтер") – 6;
10. Алан Патрик ("Шахтер") – 6.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Евгений Коноплянка Виктор Цыганков Шахтер УПЛ Динамо
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