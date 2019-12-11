Юный голеадор "Барселоны" Фати побил очередной рекорд: видео

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Ансу Фати стал самым молодым бомбардиром в истории Лиги чемпионов / eurosport.ru

Молодой талант "Барселоны" Ансу Фати стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов. Происшествие случилось в выездном матче каталонского клуба против итальянского "Интера".

Войдя в игру на восемьдесят пятой минуте, Фати забил победный гол уже через минуту своего пребывания на поле.

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Точным ударом в угол ворот из-за пределов штрафной юный голеадор не оставил шансов для Самира Хандановича – 1:2 в пользу "блаугранас".

Благодаря этому голу Ансу Фати стал самым молодым футболистом, который отличился в матче Лиги чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней. Таким образом он побил рекорд 22-летней давности – в 1997 году игрок "Олимпиакоса" Питер Офори-Куайе отличился в воротах "Русенборга".

Интересно, что это уже не первый рекорд для молодого таланта "Барселоны". Например, дебютировав в августе 2019 года в Ла-Лиге, он стал самым молодым дебютантом клуба в чемпионате за последние 78 лет и вторым за всю историю клуба.

Кроме того, свой первый гол Фати забил еще до своего 17-летия – в игре против "Осасуны". Таким образом он стал самым молодым бомбардиром каталонского клуба в чемпионате, опередив Бояна Кркича и Лионеля Месси.

Гол Ансу Фати в ворота "Интера": смотрите видео

 

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Автор: Василий Денисюк
Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Интер ФК Барселона
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