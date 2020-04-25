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Юный голкипер "Динамо" зимой мог оказаться в европейском топ-клубе

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Руслан Нещерет
Руслан Нещерет / ФК "Динамо"

18-летний вратарь "Динамо" Руслан Нещерет в прошлом году зимой мог перейти в "Монако".

Скауты французского клуба активно следили за голкипером во время выступления команды киевлян U-19 в Юношеской лиге УЕФА, сообщает "Футбол 24".

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"Монако" пытался договориться о переходе Нещерета в конце декабря 2019 года, но клубы не пришли к согласию. Детали предложения не разглашаются.

В начале года "бело-синие" подписали новый контракт с Нещеретом, рассчитанный до 2025 года. 18-летний футболист является воспитанником "Динамо", однако за первую команду не провел ни одного матча.

  • В нынешнем сезоне на счету Нещерета пять поединков в прошлом розыгрыше Юношеской лиги УЕФА. Кроме этого, он пять раз попадал в заявку основной команды киевлян на игры чемпионата и Кубок Украины.
  • "Монако" ушел на вынужденную паузу, занимая девятое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 40 очков после 28 туров.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Монако Трансферы Динамо
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