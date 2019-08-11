Юный голкипер "Реала" потеснил Лунина в заявке команды на спаринг с клубом Пауло Фонсеки

32 Читати новину українською
Андрей Лунин
Андрей Лунин / Фото из открытых источников

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин пропустит товарищеский матч против "Ромы".

"Реал" в официальном Twitter опубликовал список игроков, которые примут участие в контрольном поединке с "волками".

Знай наших! Лунин вошел в топ-60 лучших игроков мира до 20 лет

Кроме Тибо Куртуа и Кейлора Наваса, в списке вратарей оказался 18-летний Тони Фуидиас, который выступает за "Реал" U-18. Андрей Лунин вне заявки команды.

Не попал в заявку и Хамес Родригес, а вот Гарет Бэйл все же получил место в составе команды Зинедина Зидана.

Товарищеский матч между "Реалом" и "Ромой" состоится в воскресенье, 11 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

Также стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана". "Черные дьяволы" рассматривают 20-летнего украинском в качестве замены для Джанлуиджи Доннарумма, который близок к переходу в ПСЖ.

Читайте также: "Реал" заявил Лунина под 25-м номером, Азару досталась легендарная цифра

blog_ava
Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что сейчас известно – фото, видео
сегодня
8799
Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
сегодня 14:30 40 лет гибели "Пахтакора" в небе: авиакатастрофы, которые забирали футбольные команды
Наталя Сколоздра 1 4660
Трансферы команд УПЛ: онлайн
8 августа 16:04 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4010
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
9 августа 17:08 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
4358
"Ворскла" вырвала победу в игре против "Львова" в матче с пятью голами: видео
10 августа 21:45 "Ворскла" вырвала победу в игре против "Львова" в матче с пятью голами: видео
164
"Александрия" в матче с двумя удалениями победила "Олимпик": видео
10 августа 21:32 "Александрия" в матче с двумя удалениями победила "Олимпик": видео
115
Новости
Больше новостей
Залиште відгук