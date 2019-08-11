Юный голкипер "Реала" потеснил Лунина в заявке команды на спаринг с клубом Пауло Фонсеки

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин пропустит товарищеский матч против "Ромы".

"Реал" в официальном Twitter опубликовал список игроков, которые примут участие в контрольном поединке с "волками".

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Кроме Тибо Куртуа и Кейлора Наваса, в списке вратарей оказался 18-летний Тони Фуидиас, который выступает за "Реал" U-18. Андрей Лунин вне заявки команды.

Не попал в заявку и Хамес Родригес, а вот Гарет Бэйл все же получил место в составе команды Зинедина Зидана.

Товарищеский матч между "Реалом" и "Ромой" состоится в воскресенье, 11 августа, в 21:00 по киевскому времени.

Спорт 24 писал, что украинский вратарь Андрей Лунин, скорее всего, снова отправится в аренду. Голкипер мадридского "Реала" очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в "Вальядолид".

Также стало известно, что Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана". "Черные дьяволы" рассматривают 20-летнего украинском в качестве замены для Джанлуиджи Доннарумма, который близок к переходу в ПСЖ.

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