Юный игрок "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих игроков Бразилии
Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тете включен в список самых дорогих бразильских футболистов мира до 21 года.
Топ-10 представил авторитетный статистический портал Transfermarkt.
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Портал оценивает игрока в 17 миллионов евро, что позволило ему оказаться на 8-й строчке из 10-ти.
Первые два места заняли футболисты мадридского "Реала" – 19-летние Винисиус Жуниор и Родриго. Стоимость у талантов одинаковая – по 50 миллионов евро. В топ-3 также вошел 17-летний хавбек "Палмейраса" Габриэл Верон (25 миллионов).
Топ-10 самых дорогих молодых игроков Бразилии:
В текущем сезоне 20-летний хавбек забил 8 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах за донецкий клуб.
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