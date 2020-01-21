Юный российский хоккеист грубо сбил соперника, а второго отправил в нокдаун во время матча

Российский хоккеист Никита Охотюк за минуту в матче юниорской лиги Онтарио сумел сбить одного соперника, а другого, который решил вступиться за партнера, отправить в нокдаун прямо на ледовой площадке.

Все это произошло в матче команд "Ошава Дженералз" (Oshawa Generals) и "Оттава 67" (Ottawa 67's). Именно за последнюю и выступает россиянин Охотюк. А сама команда является фарм-клубом "Нью-Джерси Девилз" (New Jersey Devils).

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В конце первой двадцатиминутки россиянин провел прием против Доусона Маккини, заблокировав его. Это была так называемая "мельница", или же Hip Checks, когда хоккеист подставляет бедро на пути соперника. После этого хоккеист выполняет пируэт в воздухе, а его ноги делают движение, которое напоминает движение крыльев ветряка.

Видео силового приема

Когда же за партнера решил вступиться Джованни Валлатти, россиянин вступил с ним в бой. И отправил его в нокдаун.

Видео драки хоккеистов

За эту драку Охотюк получил пять минут штрафа (Валлатти – семь, как инициатор драки).