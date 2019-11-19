Юный словенец продолжает переписывать историю НБА, повторив легендарное достижение ЛеБрона

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Лука Дончич / Фото из открытых источников

Защитник "Далласа" Лука Дончич стал вторым самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл, набрав как минимум 40 очков.

Дончич повторил уникальное достижение ЛеБрона Джеймса в матче регулярного чемпионата с "Сан-Антонио Сперс" (117:110).

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Словенец стал вторым баскетболистом моложе 21 года, которому удалось оформить 40-очковый трипл-дабл в матче НБА. Всего в поединке с "Сан-Антонио" он набрал 42 очка, отдал 12 результативных передач и сделал 11 подборов.

Также Лука стал первым баскетболистом в истории "Маверикс" с 40-очковым трипл-даблом в матче Ассоциации.

По итогам встречи со "шпорами" "Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Даллас – Сан-Антонио 117:110 (36:22, 23:27 34:30, 24:31)

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт NBA Баскетбол
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