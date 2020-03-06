Юный талант "Динамо" отреагировал на слухи о конфликте с Михайличенко

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что не критиковал главного тренера команды Алексея Михайличенко.

В матче против "Колоса" (2:0) 3 марта хавбек был заменен уже на 31-й минуте встречи.

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"Никогда в жизни не позволял себе и не позволю критиковать тренера. Моя работа – выходить на поле и играть в футбол. Это все выдумка непорядочных людей", – написал Шапаренко в Instagram.