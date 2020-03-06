Юный талант "Динамо" отреагировал на слухи о конфликте с Михайличенко
Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко заявил, что не критиковал главного тренера команды Алексея Михайличенко.
В матче против "Колоса" (2:0) 3 марта хавбек был заменен уже на 31-й минуте встречи.
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"Никогда в жизни не позволял себе и не позволю критиковать тренера. Моя работа – выходить на поле и играть в футбол. Это все выдумка непорядочных людей", – написал Шапаренко в Instagram.
- В победном матче 21 тура УПЛ с Колосом Михайличенко заменил Шапаренко на 31 минуте. Один из информационных порталов написал, что Шапаренко назвал тренера "физруком".
- В текущем сезоне 21-летний хавбек сыграл за "Динамо" 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2023 года.
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