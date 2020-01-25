Юный талант "Шахтера" травмировался и вылетел на три месяца
20-летний израильский вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон пропустит около 12 недель из-за травмы.
Футболист повредил заднюю поверхность бедра на тренировочном сборе команды в Турции, сообщает официальный сайт клуба.
Читайте также: Стали известны сенсационные подробности допинг-скандала с участием Беседина
Таким образом, Манор пропустит оба матча своей команды против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы.
В нынешнем сезоне Соломон забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах "горняков" во всех турнирах.
"Шахтер" подписал Соломона в январе 2019 года. Сообщалось, что трансфер обошелся чемпионам Украины в 5,8 млн евро.
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии