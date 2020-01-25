Юный талант "Шахтера" травмировался и вылетел на три месяца

20-летний израильский вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон пропустит около 12 недель из-за травмы.

Футболист повредил заднюю поверхность бедра на тренировочном сборе команды в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

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Таким образом, Манор пропустит оба матча своей команды против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Соломон забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах "горняков" во всех турнирах.

"Шахтер" подписал Соломона в январе 2019 года. Сообщалось, что трансфер обошелся чемпионам Украины в 5,8 млн евро.