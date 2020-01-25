24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Юный талант "Шахтера" травмировался и вылетел на три месяца

19 Читати новину українською
Манор Соломон / ФК "Шахтер"

20-летний израильский вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон пропустит около 12 недель из-за травмы.

Футболист повредил заднюю поверхность бедра на тренировочном сборе команды в Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также: Стали известны сенсационные подробности допинг-скандала с участием Беседина

Таким образом, Манор пропустит оба матча своей команды против "Бенфики" в 1/16 финала Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Соломон забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 18 матчах "горняков" во всех турнирах.

"Шахтер" подписал Соломона в январе 2019 года. Сообщалось, что трансфер обошелся чемпионам Украины в 5,8 млн евро.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возвращайся скорее, @manorsolomon! Полузащитник «Шахтера» пропустит около 12 недель из-за повторного повреждения мышц задней поверхности правого бедра. ⠀ Come back soon, @manorsolomon! Shakhtar midfielder will be out for about 12 weeks due to a recurrent hamstring muscle strain on his right leg. ⠀ Повертайся швидше, @manorsolomon! Півзахисник «Шахтаря» пропустить близько 12 тижнів через повторне ушкодження м’язів задньої поверхні правого стегна.

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

 

Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло – детали, фото и видео
сегодня
8457
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Шахтер Футбол Новости Спорта
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
24 января 20:01 Украинец Селезнев забил в 4 матче подряд за "Бураспор" и получил красную карточку: видео
Юрій Семенюк 132
24 января 19:33 Жану Беленюку – 29: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
Вісент Луїс 567
24 января 18:53 Чемпион мира по автогонкам попал в жуткую аварию, вылетев с обрыва в деревья: видео
Юрій Семенюк 67
24 января 18:05 Ситуация с "Карпатами": от угроз исчезновения до перехода в коммунальную собственность
Ігор Саджениця 125
24 января 11:25 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2173
Новости
Больше новостей
Залиште відгук