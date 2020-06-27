Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов начал матч с первых минут, но никак не смог помочь команде избежать разгромного поражения. "Ювентус" не оставил следа от гостей встречи.

В рамках 28 тура "Ювентус" встречался с "Лечче" украинца Шахова, пишет 24 канал.

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Украинский хавбек Евгений Шахов провел на поле весь поединок. В первом тайме гости удачно оборонялись и не дали туринской команде открыть счет.

Лишь во втором тайме "Ювентус" одолел защиту гостей. Добавим, что "Лечче" с 32-й минуты играл в меньшинстве. Начало в матче положил гол Дибалы. Далее голкипера соперников также огорчили Роналду, который удачно реализовал пенальти, Игуаин и Де Лигт.

В итоге туринский клуб разгромно победил соперника – 4:0.

Это поражение стало историческим. "Лечче" стал первой командой в истории, которая пропустила минимум четыре гола в четырех матчах Серии А подряд.

"Ювентус" остается лидером Серии А, в их активе 69 набранных пунктов.

"Лечче" украинца с 25 очками занимает 18 место и остается в зоне вылета.

В этом сезоне украинец провел 18 поединков и сделал три асиста.

Добавим, что летом 2019 года Шахов отказался от продления контракта с ПАОКом, зато на правах свободного агента заключил контракт с итальянским "Лечче", которое впервые с 2012 года вернулось в элитный итальянский дивизион.

Обзор матча Ювентус – Лечче