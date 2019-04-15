Ювентус – Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Ювентус - Аякс: прогноз на матч 16 апреля 2019 - Лига чемпионов
Ювентус – Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов / twitter.com/juventusfc

Итальянский "Ювентус" сыграет повторный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против нидерландского "Аякса". Первая игра завершилась 1:1 и команды имеют почти равные шансы, чтобы пройти в следующий раунд.

Прогноз на матч Ювентус – Аякс

Формально, после выездной ничьей, причем результативной, "старая синьора" может считать себя фаворитом матча. Но это только на бумаге. Как показывает практика, "Аякс" в нынешней Лиге чемпионов очень успешно играет на выезде. И еще одним подтверждением этого – памятный матч на "Сантьяго Бернабеу", в котором "красно-белые" разгромили "Реал" 4:1.

Прогноз на параллельный матч: Барселона – Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Ювентусу" стоит опасаться своего соперника не только исходя из результата амстердамцев в логове "Реала". Дело в том, что в первой встрече между "Аяксом" и "Юве" именно команда тен Хага выглядела лучше, ярче, доминировала на протяжении почти всего матча. Для итогового успеха ей не хватило опыта. И наличия в составе футболиста типа Роналду.

Прогноз William Hill

Их эксперты прогнозируют победу "Ювентуса" с коэффициентом 1,70. На то, что в этом матче победит "Аякс" – 5,00. Ничья в матче – 3,80.

Интересным в этом матче и противостояние игроков, которые могут забить гол. И тут у игроков "Ювентуса" больше шансов. На Криштиану Роналду – 1,70. Гол Марио Манджукича, Мойзе Кина и Паоло Дибали получили коэффициент 2,25. У "Аякса" больше всего шансов забить имеет Душан Тадич – 3,00.

Прогноз PariMatch

В этой букмекерской конторе победу "Ювентуса" оценили коэффициентом 1,74. Победа "Аякса" оценена в 5,20. На то, что команды сыграют вничью – 3,75.

Первый матч: "Аякс" сыграл вничью с "Ювентусом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов: видео

Здесь ожидают, что футболисты порадуют зрителей забитыми голами. Коэффициент на ставку "тотал матча более 2,0" – 1,38, в то время как на "тотал матча менее 2,0" – 3,05.

Прогноз Marathon bet

Победа "старой синьоры" их экспертами оценена также в 1,74. Зато победа "Аякса" имеет самый большой коэффициент – 5,25. Ничья – 3,88.

Матч "Ювентус" – "Аякс" состоится во вторник, 16 апреля. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус Лига чемпионов
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