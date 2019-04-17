"Аякс" сенсационно выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов: видео

Амстердамский "Аякс" продолжит выступать в Лиге чемпионов. Нидерландский клуб в четвертьфинале одолел итальянский "Ювентус" и завоевал право сыграть в полуфинале.

Ювентус – Аякс 1:2

Голы: Роналду, 28 – Ван де Бек, 34, Де Лигт, 67

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Туринский "Ювентус" одержал комфортную ничью в Амстердаме в первом матче против "Аякса". У нидерландцев было очень много моментов, чтобы выиграть матч, но фортуна была на стороне итальянцев. Следовательно в домашней для "Ювентуса" игре они были абсолютными фаворитами.

Со стартовых минут туринцы пошли в атаку и растерянный "Аякс" вынужден был только обороняться. Стоит отметить, что оборонная работа игрокам амстердамского клуба удавалась. Более, чем за 20 минут "Юве" не получилось создать ни одного опасного момента. В свою очередь возможность забить гол была у Нереса. Игрок "Аякса" в пределах штрафной хозяев получил мяч и успел нанести удар. Но Давид не смог попасть.

Уже через минуту опасным ударом ответил "Ювентус". В частности, Пауло Дибала мощно пробил издалека, однако Андре Онана в высоком прыжке забрал мяч в свои руки. Но уже через четыре минуты "Старой Синьоре" удалось отличиться. Роналду вогнал головой мяч в сетку ворот "Аякса" после углового.

Казалось, что гол окрылит итальянцев и они смогут закрепить преимущество. Тем более, что у голландцев заметно не шла игра в атаке. Однако на 34 минуте Зиеш нанес дальний удар и мяч после рикошета отскочил к Донни ван де Беку. Футболист "Аякса" избежал офсайда и хладнокровно сравнял счет.

Ювентус – Аякс – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва более интересно выглядели игроки "Аякса". На 52 минуте у голландцев была стопроцентная возможность, чтобы забить второй гол. Нерес протащил мяч почти до штрафной "Юве" и отдал на ван де Бека, который отпасовал на Зиеша. Хаким вышел один на один с Войцехом Щенсны и пробил на силу. Но польский голкипер продемонстрировал чудеса реакции и отбил удар.

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Еще раз Щенсны демонстрировал свои способности на 57 минуте. Все тот же ван де Бек, которого невозможно было сдержать, нанес прицельный дальний удар под перекладину. Ворота "Юве" прекрасно спасли партнеров. На 63 минуте очередь спасать "Ювентус" перешла к Ругани. Защитник прервал передачу на Зиеша, который должен был с нескольких метров заносить мяч в ворота хозяев.

Но долго так продолжаться не могло. "Ювентус" полностью отдал инициативу "Аяксу", на 67 минуте был наказан. Шене выполнил подачу с углового и Де Лигт ударом головой вывел амстердамцев вперед.

На 74 минуте точку в матче должен был ставить неудержимый Нерес. Давид укротил мяч в штрафной "Юве" после элегантного паса Зиеша, но с убойной позиции чудом не сумел отличиться голом. На 80-й минуте "Аяксу" удалось в третий раз отличиться. Отличный удар удался Зиешу, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. В свою очередь "Ювентус" устроил штурм ворот Онана. Однако итальянцы так и не смогли отыграть.

"Аякс" в полуфинале сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм". Первый матч выиграли лондонцы со счетом 1:0.

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