Ювентус – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Ювентус" и "Атлетико" сойдутся в бескомпромиссной борьбе за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 1", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Ювентус" – "Атлетико" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" состоится во вторник, 12 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Атлетико" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

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