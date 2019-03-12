Ювентус – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

19 Читати новину українською
Ювентус – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лига чемпионов 2018/2019
Ювентус – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / twitter.com/atleti

"Ювентус" и "Атлетико" сойдутся в бескомпромиссной борьбе за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в Украине можно будет посмотреть по телевидению и онлайн.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" украинским телезрителям покажет канал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Читайте также: Ювентус – Атлетико прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", которая начнется на канале "Футбол 1", – в 21:15. В ней приглашенные гости оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн матч "Ювентус" – "Атлетико" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv или на сайте канала "Футбол 1/2". Однако для просмотра видео следует зарегистрироваться. Кроме того, просмотр платный – 69 гривен за месячный абонемент.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" состоится во вторник, 12 марта. Начало в 22:00. Видео голов и обзор матча "Ювентус" – "Атлетико" – на сайте Спорт24 по окончании игры.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Конора Макгрегора арестовали в США
сегодня
351
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Ювентус Атлетико
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
11 марта 17:41 Легендарный баскетболист Майкл Джордан попал в список миллиардеров от Forbes: состояние игрока
110
В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
11 марта 15:28 В Англии грубый фанат отправил футболиста в нокдаун прямо на поле: видео
65
Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру
11 марта 14:02 Легендарный тренер "Барселоны" и "Баварии" завершил карьеру
40
Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения
11 марта 12:06 Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения
315
Побеждают только "Динамо" и "Шахтер", обострение интриги в борьбе за топ-6: итоги 21 тура
11 марта 10:34 Побеждают только "Динамо" и "Шахтер", обострение интриги в борьбе за топ-6: итоги 21 тура
Ігор Саджениця 135
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук