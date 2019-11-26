Ювентус – Атлетико: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Во вторник, 26 ноября, состоится одно из центральных противостояний в Лиге чемпионов – испанский "Атлетико" будет принимать итальянский "Ювентус". Посмотреть этот матч можно будет и в Украине.

Матчи Лиги чемпионов по телевидению в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Однако ни один из них не покажет этот матч. Ведь на первом из них в прямом эфире будут транслировать матч "Манчестер Сити" – "Шахтер", а на втором покажут "Реал" – ПСЖ ".

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Не покажет матч и видеосервис Oll.tv, который официально транслирует онлайн матчи Лиги чемпионов в Украине.

Матч "Ювентус" – "Атлетико" состоится во вторник, 26 ноября. Начало матча в 22:00. Видео голов и результат – на сайте Спорт24.

Поэтому единственным местом, где можно будет официально посмотреть матч "Ювентус" – "Атлетико" является "Воля Футбол" от интернет-провайдера "Воля". Там предусмотрена возможность просмотра матчей как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете. Стоит услуга от 29 гривен в месяц. Ознакомиться с ней можно по ссылке.

Просмотр матчей Лиги чемпионов обещает своим абонентам и мобильный оператор lifecell в их мобильном приложении TV+.