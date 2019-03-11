Ювентус – Атлетико: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Перед итальянским "Ювентусом" стоит чрезвычайно сложная задача. Туринцы проиграли первый матч "Атлетико" со счетом 2:0 и теперь вынуждены как минимум дважды забивать на своем поле, чтобы не вылететь из Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Матрасники" дважды останавливались в шаге от победы в Лиге чемпионов. В сезоне 2013/14 и 2015/16 "Атлетико" проиграл "Реалу" в финале. Это уже третья попытка подопечных Симион выиграть самый престижный турнир Европы.

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Горечь поражений в финале знает и "Ювентус", который в сезоне 2014/15 проиграл "Барселоне", а в 2017-м был бит "Реалом". Таким образом один из фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, которым является и "Ювентус", и "Атлетико", прекратит свои выступления на ранней стадии.

Фаворит спорт

Перед первым матчем "Ювентус" выглядел явным фаворитом. Букмекеры верят, что команде Криштиану Роналду удастся одержать домашнюю победу и дают на это коэффициент 1,68. На победу гостей коэффициент – 5,75. Ничья – 3,80.

Pari Match

Мадридцы не слишком удачно играют на выезде. В этом сезоне Лиги чемпионов "матрасники" смогли победить только "Монако". На то, что "Атлетико" удастся выиграть на стадионе "Ювентуса" букмекеры дают 5,50. На ничью – 3,70. Победу "Старой Синьоры" букмекеры оценили коэффициентом 1,71.

Winline

Финал Лиги чемпионов состоится в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико" – "Ванда Метрополитано". Это еще больше мотивирует испанцев победить "Ювентус" даже на выезде. В Winline победу гостей оценили коэффициентом 5,43. На домашнюю победу "Ювентуса" – 1,70, а ничью – 3,71.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико" состоится 12 марта. Начало в 22:00.

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