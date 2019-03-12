Роналду вывел "Ювентус" в четвертьфинал Лиги чемпионов: видео

Итальянский "Ювентус" победил "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Туринцы вышли в следующий раунд благодаря трем голам португальца Криштиано Роналду.

Ювентус – Атлетико 3:0

Голы: Роналду, 27, 48, 86

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Итальянский "Ювентус", проиграл матч в Мадриде со счетом 2:0, поставил себя в сложное положение, поскольку забить два гола "Атлетико" дело не из легких. Таким образом, ни для кого не было секретом, каким образом "матрасники" будут играть на выезде. Со стартовых минут подопечные Диего Симионе сгруппировались на собственной половине поля, ожидая осечки "Юве".

Уже на 4 минуте хозяевам удалось забить гол. Джорджо Кьеллини сумел переправить мяч в сетку ворот гостей, однако перед этим арбитр зафиксировал фол Криштиану Роналду и отменил взятие ворот. "Ювентус" продолжал "наседать" на "Атлетико", но атаки туринцев выглядели слишком прогнозируемыми. Мадридцы были готовы к навесам "Ювентуса", с которыми легко справлялись.

Ближе к середине тайма "Старая Синьора" увеличила темп, в результате чего удалось открыть счет в игре. Роналду продавил Хуанфрана, который этот матч вынужден был проводить не на родной позиции. Португальский нападающий уверенно замкнул навес в штрафную от Бернардески – 1: 0.

Видео гола Роналду

Окрыленные успехом футболисты "Ювентуса" понеслись вперед. Уже на 32 минуте итальянцы заработали опасный штрафной. Однако Бернардески пробил выше. Свою возможность отличиться под занавес тайма получил Кьеллини, однако Ян Облак был на высоте. У "Атлетико" был действительно опасный момент только в компенсированное время. Мората, который в свое время играл за "Ювентус", головой замыкал навес в штрафную, но пробил немного выше.

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После перерыва "Ювентусу" сразу удалось забить второй гол и сравнять счет в противостоянии. Все тот же Роналду переиграл Яна Облака ударом головой. Канселу навесил на португальца и тот мощно пробил головой. Словенский голкипер отбил мяч, но за линией ворот – 2:0.

Видео второго гола Роналду

После второго забитого гола "Ювентус" не успокоился и продолжил проводить свои атаки в том же стиле. Итальянцы много подавали в штрафную, выжидая ошибку мадридцев. В свою очередь гости никак не могли найти свою игру. Подопечным Симионе не удавалось провести позиционную атаку, или выбежать в контрнаступление.

На 82 минуте стопроцентную возможность упустил Кин Мойз. Нападающий "Ювентуса" выбежал один на один с Яном Облаком, но не сумел попасть в дальний угол ворот. Мяч разминулся со стойкой ворот "Атлетико". А уже на 86 минуте хозяева таки добились своего. Бернардески заработал пенальти, который реализовал невероятный Роналду – 3:0.

Видео третього гол Роналду

До завершения матча оставалось слишком мало времени и "Атлетико" не успел отыграться. "Ювентус" стал шестым участником четвертьфинала. До этого путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали "Аякс", "Тоттенхэм", "Порту" и "Манчестер Юнайтед". Также сегодня "Манчестер Сити" разбил "Шальке" и стал пятым четвертьфиналистом.

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