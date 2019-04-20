"Ювентус" одолел "Фиорентину" и стал чемпионом Италии 8-й раз подряд: видео

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Ювентус - Фиорентина обзор матча и видео голов 20 апреля 2019 - чемпионат Италии
Ювентус – Фиорентина: результат матча и видео голов

"Ювентус" в матче 33 тура Серии А победил "Фиорентину" (2:1) и досрочно выиграл чемпионат Италии.

Ювентус – Фиорентина 2:1
Голы: Алекс Сандро, 37, Пеццелья, 65 (авт.) – Миленкович, 6

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"Фиалки" открыли счет уже на 6 минуте – отличился сербский защитник Никола Миленкович. В конце первого тайма хозяева смогли отыграться – отличился Алекс Сандро.

На 53 минуте "старая синьора" вышла вперед благодаря автоголу Хермана Пеццельи. Защитник срезал мяч в свои ворота после прострела Сандро.

После этой победы "Ювентус" набрал 87 очков и увеличил отрыв от "Наполи" до 20 очков. Неаполитанцы не смогут отыграть отставание, ведь им осталось сыграть всего 6 матчей. Таким образом, "Ювентус" досрочно стал чемпионом Италии.

"Бьянконери" выиграли уже 8 чемпионатов Италии подряд, что стало рекордом среди топ-чемпионатов. Первые три чемпионства из этой серии "Ювентус" выиграл под руководством Антонио Конте. Пять последующих Турину принес Массимилиано Аллегри.

Видеообзор матча Ювентус – Фиорентина

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Ювентус
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