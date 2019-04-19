Прогноз букмекеров на матч Ювентус – Фиорентина: туринцы оформят чемпионство в Серии А

"Ювентус" в 33 туре чемпионата Италии встретится с "Фиорентиной". Туринский клуб уверенно шагает к чемпионству и может его оформить в этом туре. "Фиалки" располагаются на 10 месте и почти потеряли шансы на еврокубки.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Фиорентина"

"Ювентус" уверенно мчится к восьмому подряд чемпионству в Серии А. Грозный туринский клуб сенсационно вылетел из Лиги чемпионов и уже прекратил участие в Кубке Италии. Следовательно, "Старая синьора" может получить в сезоне только один титул. Для этого туринцам необходимо дома обыграть "Фиорентину".

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В свою очередь "Фиорентина" переживает далеко не лучшие времена. В команду снова вернулся Винченцо Монтелла, который должен побороться за Кубок Италии. В чемпионате для "фиалок" практически всё уже потеряно. Клуб из Флоренции удерживает 10-е место и отстает от "Аталанты", которая на 6-й позиции, аж на 13 очков.

Прогноз Фаворит Спорт

В предыдущем туре "Ювентус" неожиданно проиграл СПАЛу. Очевидно, что "Фиорентина" будет рада нанести поражение "Ювентусу", и на их успех букмекеры дают коэффициент 8. Ничейный результат между командами в последний раз был зафиксирован в 2014 году, оценили его в 4,45. Победу хозяев – 1,43.

Последний раз "Ювентус" обыграл "Фиорентину" в Турине со счетом 1:0. На то, что этот результат повторится, коэффициент – 5,75. В то же время последний раз "фиалки" побеждали "Юве" со счетом 2:1. Такой результат оценивают коэффициентом 24.

Прогноз Pari Match

В этом сезоне "Ювентус" еще ни разу не проиграл в родных стенах. "Фиорентина" может стать первой командой, которая нанесет поражение туринцам на родном стадионе. Коэффициент на их победу 7,90. Очередная победа подопечных Массимилиано Аллегри – 1,45. Ничья – 4,60.

"Ювентус" имеет лучшую защиту в Серии А. В 32 матчах туринцы пропустили только 22 мяча. Коэффициент на сухую победу "Ювентуса" – 2,10. На то, что такого результата достигнет "Фиорентина", – 9,50.

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Прогноз Winline

"Ювентус" сейчас выигрывает у "Наполи" 17 очков. Теоретически туринцам достаточно и ничьей, чтобы завоевать титул. Но это при условии, если свой матч неаполитанцы не смогут выиграть. Коэффициент на ничью в матче "Ювентус" – "Фиорентина" – 4,41. Победа "Старой Синьоры" – 1,40.

После возвращения Винченцо Монтеллы "Фиорентина" отобрали очки у римской "Ромы", сыграв в результативную ничью. Коэффициент на дебютную победу флорентийцев после возвращения Монтеллы – 7,91.

Поединок 33-го тура чемпионата Италии "Ювентус" – "Фиорентина" состоится в субботу, 20-го апреля. Начало игры в 19:00. Результат матча читайте на Спорт24.

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