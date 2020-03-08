Ювентус – Интер: где смотреть топ-матч Серии А

8 марта "Ювентус" и "Интер" сойдутся в центральном матче 26 тура чемпионата Италии. В Украине этот матч можно посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Матчи чемпионата Италии в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3". Поединок "Ювентус" – "Интер" в прямом эфире покажет "Футбол 3".

Начало трансляции в 21:40, а сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн "Ювентус" – "Интер" можно на видеосервисе Oll.tv. И стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также обзоров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3".

Отметим, что поединок состоится без болельщиков. Такое решение принято из-за вспышки коронавируса в Италии.

Как известно, все спортивные события в Италии до 4 апреля будут проходить без зрителей.

Отметим, что оба клуба ведут борьбу за победу в чемпионате Италии. Матч первого гола в Милане завершился победой "Ювентуса".

Обзор поединка "Ювентус" – "Интер" читайте на сайте Спорт24.