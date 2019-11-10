Ювентус – Милан: где смотреть матч чемпионата Италии

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Ювентус – Милан: где смотреть онлайн матч 10 ноября 2019
Ювентус – Милан: где смотреть

В воскресенье, 10 ноября, "Ювентус на своем поле примет" Милан "в рамках 12 тура Серии А. В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Эксклюзивным правом на трансляцию матчей чемпионата Италии в Украине владеет "Медиа группа Украина". Туда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй из них и покажет матч "Ювентус" – "Милан". Начало трансляции в 21:40, сам матч начнется в 21:45.

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Что касается онлайн-трансляции матча "Ювентус" – "Милан", то легально она доступна только на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Отметим, что последняя встреча между "Ювентусом" и "Миланом" в Серии А произошла еще в прошлом розыгрыше первенства. В апреле текущего года туринцы одержали волевую победу – 2:1.

Результат матча "Ювентус" – "Милан", а также видеообзор поединка смотрите на сайте Спорт24

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Ювентус ФК Милан
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